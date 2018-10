Stabilimento Sevel, la Cobas indice uno sciopero

ATESSA. In un comunicato, l'organizzazione sindacale Cobas comunica di aver indetto, per i giorni 6, 7 e 13 ottobre, uno scioper per protestare contro l'intensificazione dei ritmi di lavoro nello stabilimento Sevel di Atessa.

"Ancora una volta Sevel, il colosso dai piedi di argilla, ha fermato la produzione a causa dei nostri scioperi! Noi continueremo a scioperare contro lo straordinario e l’intensificazione dei ritimi di lavoro, che ci toglie perfino il diritto a godere di almeno un giorno di festività alla settimana. Non fosse altro per recuperare le forze, oltre che per poter coltivare le nostre relazioni private e sociali. La differenziazione salariale che domina nell’Automotive in Val di Sangro non è più sopportabile. La miriade di contratti, che caratterizzano le fabbriche della zona, grazie anche a sindacati spesso iper-collaborativi, ci costringe ad una conflittualità continua per mantenere il nostro stato di dignità come persone. e noi andremo avanti, perche’ non possiamo fare altro, di fronte alla tracotanza padronale delle aziende mediopiccole, fornitirci di sevel, che realizzano il loro profitti solo sulla pelle di noi lavoratori. per questo proclamiamo lo sciopero sugli straordinari nel turno di sabato 06 e 13 ottobre 2018 con inizio ore 6:00 – 14:00; sullo straordinario nel turno notturno di Domenica 07 ottobre 2018 con inizio ore 22:00 - 06:00 del giorno successivo. Lo sciopero è indetto contro la politica aziendale di aumento dei ritmi e di utilizzo sfrenato degli straordinari.

Per l’aumento della occupazione, contro la riduzione dei posti di lavoro sulle linee.

No alla intensificazione dello sfruttamento, si a nuove assunzioni.