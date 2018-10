Potere al Popolo Molise: “Solidarietà e vicinanza al sindaco di Riace”

TERMOLI. “Noi stiamo con mimmo!”, queste le parole di Potere al Popolo di Termoli e Basso Molise, che esprime solidarietà e vicinanza al sindaco di Riace, Domenico Lucano, da qualche giorno ai domiciliari per “favoreggiamento all’immigrazione clandestina”.

«Non potendo (ancora) usare il reato di “Favoreggiamento all’umanità e all’accoglienza”, i soli crimini di cui si sia macchiato Mimmo Lucano, la becera violenza del Ministero dell’Interno ha usato questa dicitura per fermare il grandioso progetto di integrazione che ha riportato alla vita il piccolo borgo della Calabria.

Ancora una volta il razzismo egoista e ottuso di questo governo tenta di smontare gli esempi riusciti di solidarietà e inserimento attivo che, fortunatamente, esistono in Italia; tenta di criminalizzare chi dimostra con i fatti che accogliere è possibile, che lo straniero non è altro da noi, che chi arriva da lontano non è una minaccia. Con la stessa ignobile pervicacia con la quale ogni giorno butta fango addosso al sistema Sprar, il ministro dell’Interno procede nel suo disegno di fare del nostro paese un immenso carcere dominato dalla paura del diverso, del debole, dello straniero: in una parola, un regime.

L’ ideatore di un modello di accoglienza studiato in tutto il mondo è oggi agli arresti.

Il sindaco di Riace è colpevole unicamente di disobbedienza civile: perché si disobbedisce, ed è un dovere farlo, a leggi inumane e insensate. Il suo obiettivo, da sindaco, è stato quello di salvare vite umane e creare le basi per un vivere dignitoso e condiviso con gli abitanti del suo paesino.

E’ stato proprio il successo clamoroso di questo esperimento, ormai esempio mondiale, a farlo diventare pericoloso per chi sta costruendo la propria popolarità sulla paura e sulla chiusura di ogni confine. Per questo bisognava fermarlo, ed è stato trovato questo miserabile escamotage, che indigna ogni coscienza ancora sorda alle urla scomposte che vogliono “prima gli italiani”. Ma fortunatamente l’Italia sta rispondendo con decine di manifestazioni a sostegno di Mimmo.

L’arresto del sindaco di Riace è figlio della narrazione tossica che ha trasformato le Ong che operavano nel Mediterraneo in club di trafficanti di esseri umani e gli Sprar in “associazioni a delinquere” che sperperano soldi; un film orrendo che cerca di far passare il razzismo, mai dichiarato apertamente a parole (perché sono anche vigliacchi), per legittima difesa dall’assalto degli immigrati che ci rubano lavoro e case.

Che un Ministro, peraltro indagato per sequestro di persona, festeggi pubblicamente l’arresto di un sindaco accusato di accoglienza irregolare è un segnale di degrado culturale e umano che non possiamo permetterci, pena l’imbarbarimento definitivo.

Proviamo vergogna, tanta. Noi non vogliamo vivere in un Paese in cui accogliere un essere umano è reato. Non lo permetteremo.

Ci guidano, oggi come ieri e domani, le parole luminose di Don Milani: “Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, io reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria,gli altri i miei stranieri”.

Se la solidarietà è un reato resistere diventa un dovere. E resisteremo».

Potere Al Popolo Basso Molise