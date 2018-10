Ascolto e Confronto, parte da Guardialfiera l'iniziativa "ConVoi" del Movimento 5 stelle

Non lo abbiamo mai dimenticato e non prediamo mai di vista quello che ci ha spinto a candidarci per essere parte di questo grande cambiamento in atto. Così, da oggi e per i prossimi 5 anni di legislatura in Consiglio regionale, continueremo ad andare in tutti i Comuni del Molise per incontrare voi cittadini, ascoltarvi, confrontarci per raccogliere le vostre istanze e spiegare quello che stiamo facendo ogni giorno dentro le istituzioni.

Abbiamo deciso di dare un nome a questa iniziativa che non rappresenta altro che una parte fondamentale e imprescindibile della nostra attività politica. L’abbiamo chiamata #ConVoi, perché è questo il punto centrale che guida le scelte e le priorità di noi portavoce del MoVimento 5 Stelle.

Dalla vostra parte, per comprendere i problemi e per non perdere il contatto con la realtà. Tra di voi, come sempre, perché solo restando cittadini tra cittadini si può agire, dentro le istituzioni, facendo gli interessi dei cittadini. Con voi, perché è ascoltando voi che prendiamo le decisioni che portiamo all’attenzione del Consiglio ed è confrontandoci costantemente con voi che valutiamo le priorità per il Molise e i problemi da risolvere. Tutto insieme a voi, perché la partecipazione attiva e il senso di comunità sono i nostri fari, e perché solo insieme possiamo avere voce, accendere i riflettori sulle istanze e avere la forza portare avanti i nostri obiettivi.

Oggi saremo a Guardialfiera, domani, venerdì 5 ottobre, incontreremo i cittadini di Bojano e sabato 6 ottobre andremo ad Agnone. Racconteremo le nostre attività in Consiglio regionale, parleremo di come intendiamo utilizzare, per il Molise, i soldi che restituiremo ogni mese ed esporremo la nostra proposta sulla riduzione dei costi della politica.

Ma, soprattutto, vogliamo prenderci del tempo per ascoltare voi, per accogliere le vostre posizioni sui problemi che vivete ogni giorno sul territorio, per stare ‘con voi’.

Grazie alle locandine o attraverso i nostri canali social saprete quando saremo nel vostro comune. Non abbiamo mai smesso di ascoltarvi e di accogliere le vostre richieste, ma dopo i primi mesi di ‘assestamento’ della nostra attività di portavoce in Consiglio regionale, possiamo finalmente riprendere a pieno ritmo quello che per noi è il vero senso della politica: stare #ConVoi.»