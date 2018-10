La Costituzione vive nella conoscenza: via al congresso regionale Flc Cgil

CAMPOBASSO. Martedì 9 ottobre 2018, presso l’Hotel San Giorgio di Campobasso, a partire dalle ore 9.00 si terrà il IV Congresso regionale della Flc Cgil Molise.

Il percorso che ha portato al Congresso ha dato luogo ad una bella prova di democrazia: alle 14 assemblee che si sono svolte nelle scuole ed all’Università hanno partecipato circa 1000 iscritti, rappresentativi di tutti i comparti della conoscenza. Nelle assemblee, oltre ad eleggere i delegati che saranno parte dei rinnovati organismi dirigenti, si è discusso dei temi più vicini ai lavoratori, delle criticità del paese, del ruolo e dei programmi della Cgil, in un contesto politico–sociale che vuol mettere all’angolo la rappresentanza sociale.

In tal senso, è sintomatico il tema a cui è stato dedicato il Congresso e che verrà approfondito negli interventi dei relatori e nel dibatto: “La costituzione vive nella conoscenza”. Siamo infatti fermamente convinti che il sapere è il presupposto per la costruzione di una cittadinanza attiva e democratica; per realizzare l’obiettivo di una società aperta e inclusiva; per il riscatto sociale dei più deboli. Lo studio, la scuola, l’Università, sono strumenti per la comprensione del mondo e rappresentano forme indispensabili di socializzazione democratica, perché educano al sapere logico e critico, indispensabili per orientarsi nella società contemporanea. Per tale ragione, riteniamo che occorra innanzitutto far rivivere, con rinnovato vigore, i principi di eguaglianza formale e sostanziale della nostra Carta Costituzionale, perché - come diceva Calamandrei - fino a che non viene data a ciascuno la possibilità di lavorare, studiare e vivere da uomo, “non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica”. Un insegnamento che rappresenta la pietra miliare della nostra azione sindacale.

I lavori del congresso regionale della Flc Cgil Molise verranno aperti dalla relazione introduttiva del Segretario, Pino La Fratta, cui seguirà il dibattito, in cui è previsto l’intervento del segretario regionale della CGIL Abruzzo e Molise, Sandro Del Fattore. Le conclusioni saranno affidate al Segretario nazionale della Flc Cgil Gigi Caramia.