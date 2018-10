Partito Comunista dei Lavoratori: “Chiediamo solidarietà per il sindaco di Riace”

CAMPOBASSO. Il partito Comunista dei Lavoratori del Molise, chiede a tutti i sindaci molisani, solidarietà per Domenico Lucano, sindaco di Riace.

«Chiediamo a tutti i sindaci del Molise di solidarizzare con il sindaco di Riace arrestato per aver difeso l’umanità dell’accoglienza e di non allinearsi al “ministro della malavita”.

Sindaci leghisti o fascio mafiosi fuorilegge che inventano “norme razziali locali” ,saccheggiano erario e ambiente per il profitto dei potenti, rimangono impuniti.

Padroni che riducono in semischiavitù la manodopera migrante resa ricattabile dalla legge Bossi Fini e dalle politiche di Salvini create ad arte per ostacolare la loro regolarizzazione.

E che dire di esempi nostrani che ci citano per tutti gli altri: il Sindaco di Macchia d’Isernia in barba ad una sentenza di Cassazione continua mantenere in uso l’autovelox e la denunciata macelleria sociale, con l’assenso della Prefettura; a Castel San Vincenzo nonostante interdetto dai pubblici uffici un soggetto continuato ad occupare tranquillamente la sedia di Sindaco sino alla fine del mandato.

E che dire di sindaci e grossi imprenditori rei di traffico illecito di rifiuti, appalti truccati e rapporti con la criminalità imprenditoriale camorristica che vedono archiviate le loro inchieste.

Sindaci onesti e coraggiosi come quello di Riace, che in buona fede ed in mezzo a tante difficoltà danno attuazione ad un elementare principio di umanità verso i disperati facendo peraltro rivivere la propria comunità locale immiserita, vengono invece arrestati.

Questa è la giustizia del capitalismo, e dei suoi rozzi servi fascio mafiosi e leghisti.

L’immaginifico reato che viene imputato al sindaco di Riace è di aver favorito le cooperative sociali affidate ai migranti e... un “matrimonio di convenienza”, a fronte del crollo di ogni altro capo d'accusa rivelatosi falso. Un evidente abuso.

Ma quali sono gli interessi a cui quella Procura ha dato voce con questo atto abnorme lo hanno capito tutte le persone di buon senso: le cooperative sociali hanno intaccato gli appetiti di altre cooperative escluse e le pressioni speculative sulle case del borgo spopolate. Soprattutto hanno dato voce al ministro dell'Interno Salvini, già sponsorizzato assieme a Di Maio dalla procura di Catania.

Il messaggio che questo assurdo arresto trasmette e che anche tutti i sindaci del Molise devono respingere, è molto semplice: ogni seria politica di accoglienza va sul banco degli imputati perché ostacola la sua gestione criminale e di sfruttamento semischiavistico o la sua degenerazione in atti balordaggine; ostacola la violenta e rozza propaganda contro i migranti alimentata proprio dalla mala gestione dell’accoglienza, che dirotta la rabbia popolare verso la guerra tra poveri per salvare l’ordine ingiusto attuale imposto dalle classi dominanti.

Questa deriva è ben riassunta dal cosiddetto “Decreto sicurezza”: bloccare i canali umanitari e il diritto d'asilo, ostacolare ogni regolarizzazione, in modo da garantire i trafficanti di essere umani ed i super profitti delle mafie imprenditoriali italiane, sulla pelle dei migranti in semischiavitù a partire dalla manodopera agricola, quando non vengono gettati nelle grinfie della criminalità organizzata, con ulteriori vessazioni sulla parte femminile.

Ogni disobbedienza a questa legge infame e disumana diventa reato passibile d'arresto.

Nello Stato borghese comandano i rapporti di forza: un ministro degli Interni che ha oltre il 30% dei consensi sulla politica di annullamento dei diritti dei migranti e dei respingimenti, tende a polarizzare a sé l'orientamento dominante dei corpi dello Stato, magistratura inclusa.

Tanto più per questa ragione il Pcl in tutta Italia come nel Molise è in prima fila nella campagna di solidarietà contro questa misura inaudita ed inaccettabile, contro la deriva barbara e reazionaria di cui è espressione».

Partito Comunista dei Lavoratori Molise