ROMA. Si è svolta nel pomeriggio di oggi 5 ottobre, presso la sede della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative Regionali, l'Assemblea Plenaria alla quale ha preso parte il Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Micone.

Tra i vari punti previsti nell'odg vi erano le assegnazioni delle nuove deleghe dei Coordinamenti della Conferenza. Il Presidente del Consiglio è stato designato Responsabile del Coordinamento "Cooperazione territoriale: Turismo e Sviluppo delle medie e piccole imprese", assegnato all'Assemblea Legislativa molisana.

"L' assegnazione del coordinamento - ha dichiarato Micone - rappresenta un grande ed importante risultato per la nostra Regione. Un'opportunità per sostenere ed accompagnare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, programmi ed progetti per lo sviluppo e la coesione economica, nonché per rafforzare l'azione di programmazione di politiche di sviluppo ed avviare attività "locali" al fine di informare, divulgare e formare gli attori beneficiari di interventi messi a disposizione dall'UE attraverso programmi di cooperazione europea".

"Obiettivo particolare del coordinamento - ha aggiunto il Presidente - è lo sviluppo delle medie e piccole imprese e del turismo promuovendo una sinergica collaborazione tra i diversi territori mediante la realizzazione di azioni congiunte, scambi di esperienze e costruzione di reti tra attori nazionali, regionali e locali".

"Proprio in quest'ottica - ha concluso Micone - l'avvio di un networking tra le Regioni può produrre risultati significativi per un armonioso sviluppo economico, sociale e territoriale, capace di apportare concretamente un valore aggiunto per tutto il territorio nazionale, in primis per quello molisano".