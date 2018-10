Sanità, Totaro: «Il commissario ad acta ha un ruolo politico»

CAMPOBASSO. Giancarlo Totaro, del sindacato medici Fimmg- 118, affida ad una nota le proprie riflessioni sul ruolo del commissario ad acta della sanità.

«L'unica certezza è che la sanità molisana è commissariata perchè non è esercitabile da parte dell'ente regionale la prerogativa istituzionale di organizzarla, gestirla, indirizzarla a causa della perdita di "potestà" conseguente al dissesto finanziario attualmente in essere che impongono alla regione un piano di rientro dai debiti.

Quindi non è lo Stato che impone sacrifici inutili al Molise, ma semplicemente sono gli specifici debiti a limitare la "sovranità" delle istituzioni regionali a programmare e soprattutto organizzare l'assistenza sanitaria alla popolazione nel modo desiderato.

Calibrando il discorso con limiti minimi e massimi basta porre come la migliore sanità possibile quella del tutto a tutti (che tutti vorrebbero) o viceversa tagli draconiani con i quali salterebbero in Molise la maggioranza dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali legandoli ad un bilancio a debito .

Il commissario ad acta quindi dovrebbe provvedere alla scelta di indirizzo e programmazione dell' assistenza sanitaria, operando delle scelte che coinvolgono i i cittadini e che inevitabilmente danno ad alcuni i e tolgono ad altri, cioè non è possibile ridurre ad un compito amministrativo il ruolo del commissario ad acta, ma è connaturata la natura politica di questa nomina, anche se si tratterà di un tecnico.

Tenere aperti tutti gli ospedali? Sviluppare il territorio? Il servizio domiciliare? Le case della salute? La lungodegenza? L''hospice? Chiudere dei reparti, dove e quali? La legge Balduzzi?Agevolare i servizi di prossimità nei mille paesini o concentrarli ? E cosi via.

Basta ricordare che circa l'80% del bilancio regionale è assorbito dalla sanità, ed esautorare il rappresentante eletto di tale istituzione può equivalere alla sospensione dei diritti civili dell' intera comunità molisana,una cosa veramente delicata che travalica la sola sanità che significa anche lavoro, sviluppo e benessere del territorio da considerarsi indivisibili e incompartimentabili.

Il commissario ad acta quindi ha sempre e comunque funzioni politiche, anzi, un ruolo squisitamente politico, che sia un eletto dal popolo o un nominato istituzionale, ed infatti ricoprirà per delega il ruolo istituzionale previsto in costituzione (e non personale) del politico esautorato dalle sue funzioni per conclamata e dimostrata incapacità amministrativa della regione.

Il commissario/assessore alla sanità/presidente regionale organizza, prevede e assegna risorse per i servizi sanitari secondo una distribuzione delle risorse legata al mandato elettorale acquisito dal voto popolare mentre la Asl/Asrem amministra e dispone per il funzionamento dei servizi.

Per fare un paragone comprensibile ai più, basti pensare alla formula 1 in cui c'è l'azionista, che è lo stato centrale, l'amministratore delegato che è la Regione, gli ingegneri che sono l'assessorato alla sanità ed infine il pilota che è rappresentato dalla direzione Asrem.

Tutti sono necessari per vincere è nessun ruolo può essere escluso altrimenti si perde tutti.

La domanda che nasce spontanea è se in costituzione sia previsto come "alienabile" un potere politico elettivo espressamente attribuito ad una carica elettiva per motivi finanziari.

Non è pensabile di escludere il ruolo della politica dalla soluzione dei problemi della sanità molisana, unica vera interlocutrice delle parti sociali previste e rappresentative delle categorie dei lavoratori interessati e dei sindaci molisani, pensando che tutto si possa risolvere con un mero provvedimento tecnico amministrativo che altrimenti porterà solo tagli ai servizi e agli attuali ospedali e relativi reparti, Termoli in primis.»