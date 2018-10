FramMenti: Francesca D'Anversa insegna l'arte della fotografia

TERMOLI. Un corso di fotografia di base per gli amatori, per i più appassionati ma anche per i più curiosi, per i pionieri dell’immagine alla ricerca delle tecniche più evolute, senza però dimenticare la storia dell’arte della fotografia e le tante evoluzioni tecniche e artistiche che oggi ne hanno stravolto il canone classico. La fotografia parla prepotentemente attraverso i suoi tanti linguaggi, terreno fertile per poter esprimere davvero se stessi! È questa la proposta del circolo fotografico “framMENTI” aderente alla F.I.A.F. e costituito qualche mese fa in memoria dell’artista termolese Nicola Di Pardo. Un percorso formativo che apre la stagione autunnale, con il desiderio di coinvolgere sempre più chi desidera imparare a fotografare lasciandosi coinvolgere in modo totale. In cattedra l’esperienza e la professionalità della dottoressa Francesca D’Anversa, il cui curriculum vitae parla chiaro: tre livelli Master conseguiti presso la “Scuola romana di Fotografia e Cinema”, membro della Royal Photography Society, collaboratrice della rivista Gambero Rosso e Laurea in Lettere e Filosofia. Una mente creativa e dinamica che saprà dare certamente un valore aggiunto all’iniziativa del Fotocircolo.

Le lezioni si svolgeranno a partire da sabato 20 ottobre 2018 presso la Sede della Confesercenti di Termoli in Via Cavour n. 9. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 ottobre o fino a quando la disponibilità di posti lo consente. Lo sperato “sold-out”, segnerà l’avvio delle attività.

Dunque, un corso ideale per chi desidera imparare a fotografare o vuole ampliare le proprie conoscenze tecniche e artistiche. Il corso partirà dalle nozioni basilari fino a toccare le varie espressioni del linguaggio fotografico, la composizione e la lettura dell’immagine. “Questo primo corso – conferma la Presidente del Circolo Annalisa Principi - è l’occasione per entrare nell’affascinante mondo della fotografia, con un approfondimento sui tanti stili fotografici. Un corso che fa la differenza proprio per l’approccio didattico di indubbia caratura qualitativa, quella di una professionista giovane ed esperta, appassionata in modo particolare di fotografia di ritratto. E poi, oltre alle ore di formazione tenute in aula, l’importanza delle uscite di gruppo, con la possibilità di tornare con la docente ad esaminare i lavori svolti”.La pratica come divertimento, appunto, per imparare la tecnica, apprendere le nozioni e poi cimentarsi nell’immediato sul campo, attenti certamente al tempo, all’esposizione, alla corretta messa a fuoco; poi - man mano acquisiti ed interiorizzati i concetti base e presa confidenza con la macchina fotografica - la possibilità di esprimere se stessi e mostrare il proprio punto di vista sulla realtà che ci circonda. Questa importante iniziativa del Fotocircolo “framMENTI” è un invito ad “allenare l’occhio” e ad andare oltre, in una suggestione continua di divertimento, emozione e conoscenza. E’ inoltre prevista una mostra finale dei lavori realizzati dai singoli partecipanti.