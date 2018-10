TERMOLI. Colazione da Tiffany? Non più. Almeno in via Molise e coi coniugi Maria e Michele.

Li conosciamo da decenni, li ricordiamo nel mitico Rio Bar, sulla salita di Rio Vivo, poi il trasferimento nell’attuale location, che ha chiuso i battenti, non senza il magone nello stomaco, per essere stati costretti a rinunciare ai propri clienti e amici.

«Vi ringraziamo per l'affetto dimostratoci in questi lunghi anni, ma dobbiamo lasciarvi. Siamo costretti, contro la nostra volontà, a chiudere per il mancato rinnovo del contratto da parte del proprietario di questo locale. A qualcuno dispiacerà, ad altri magari no, ma volevamo ringraziarvi, perché ognuno di voi ha saputo darci qualcosa: amicizia, allegria, affetto, sorrisi e ci ha fatto capire quanto abbiamo amato e amiamo questo lavoro. Per questo vi ricorderemo tutti e vi terremo nel nostro cuore. E speriamo che lo stesso accada anche a voi», questo il commiato di Maria e Michele, iscritto a lettere cubitali in un paio di cartelli affissi fuori e dentro il bar, poiché loro avrebbero voluto perpetuare l’accoglienza ai clienti, è da sempre la loro vita.

Si chiude questa avventura, cala il sipario, ma non la voglia di stare fra la gente e chissà che dietro l’angolo non ci sia, forse inattesa, un’altra esperienza. Mai dire mai.