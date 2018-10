Larino, danni da sisma: contributo per l'autonoma sistemazione

LARINO. I cittadini, la cui abitazione principale, danneggiata dal sisma del 16 agosto 2018, è stata sgomberata in esecuzione delle Ordinanze adottate, sono invitati a presentare, a partire da lunedì 8 ottobre, presso l'ufficio Coc del Comune di Larino, la domanda per ottenere un contributo per l'autonoma sistemazione. È possibile scaricare il modello di domanda dal sito internet istituzionale del Comune di Larino.