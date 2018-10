CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Psicologi del Molise è lieto di comunicare che la terza edizione della "Giornata Nazionale della Psicologia", voluta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop) in tutte le regioni italiane, sarà celebrata il prossimo 10 ottobre a Campobasso, presso la sede istituzionale dell’Ordine in via Giambattista Vico 69 H a partire dalle ore 17.

Nella nostra regione, l’eco dello sciame sismico che ha recentemente interessato il basso Molise e ha implicato il coinvolgimento di psicologi e associazioni in attività di supporto psicologico in emergenza ai numerosi sfollati dei Comuni colpiti, ha sollecitato il Consiglio regionale a prevedere un approfondimento sullo stato dell’arte della Psicologia dell’Emergenza in Italia e in Molise, nonché sulle sfide da affrontare nel futuro.

L'importanza della figura dello psicologo, ormai riconosciuta non solo dalla cittadinanza ma anche dalle Istituzioni e dalle varie associazioni coinvolte negli ambiti dell’emergenza, ha stimolato il Consiglio alla redazione del primo Protocollo di Intesa tra l’Ordine degli Psicologi del Molise e la Regione Molise che si andrà nelle prossime settimane a stipulare.

La Giornata si concluderà con la quarta cerimonia dell’Impegno Solenne per i neo iscritti che vorranno prestare il proprio giuramento al rispetto del Codice Deontologico della professione. Inoltre, con la Giornata Nazionale sarà avviato anche, a partire dall’11 ottobre e fino al 10 novembre, il Mese del benessere psicologico 2018¸ una campagna di promozione della professione e sensibilizzazione su tematiche inerenti la psicologia e il benessere promossa dall’Ordine regionale, che si svilupperà attraverso libere iniziative culturali (seminari, convegni, consulenze gratuite) programmate dagli iscritti su tutto il territorio regionale, incentrate sul tema promosso dalla Giornata Nazionale “Ascoltare ed ascoltarsi: la persona al centro della propria vita”, e in collaborazione con gli stakeholders che hanno deciso di aderire quali Enti pubblici e privati (Scuole, Enti locali, Servizi), associazioni ecc.

Nell’ambito del Mese del Benessere psicologico è prevista anche l’iniziativa “Studi aperti”, attività che si declinerà in un primo incontro di consulenza psicologica gratuita a favore della cittadinanza presso gli studi professionali degli iscritti aderenti.

Sul sito www.ordinepsicologimolise.it tutte le informazioni e i programmi a riguardo.