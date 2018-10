La Podistica Montenero prima società non abruzzese alla Stralanciano

MONTENERO DI BISACCIA. L'Asd Podistica Montenero ha partecipato alla 39esima edizione della Stralanciano, una gara podistica che si è tenuta domenica 7 ottobre a Lanciano, in provincia di Chieti, e che ha visto la presenza di circa 750 partecipanti.

Oltre ai risultati personali raggiunti, grande è stata la soddisfazione per gli atleti monteneresi per il premio ricevuto in qualità di Prima Società Extraregionale.