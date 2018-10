Commissione regionale per le pari opportunità, nominata Benedetta De Lisi del Pd

CAMPOBASSO. Il Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone, con i poteri sostituivi previsti dall’art. 6, comma 2 della legge regionale 16 del 2002, nella serata di mercoledì 3 ottobre ha provveduto a nominare e designare gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione Molise di competenza dell’Assemblea legislativa.



Tra questi, è stata nominata anche la Commissione per la parità e le pari opportunità in cui è stata designata anche, a titolo completamente gratuito, il vice-segretario dei Giovani Democratici del Molise Benedetta De Lisi.



I Giovani Democratici del Molise si mostrano onorati da tale nomina in una Commissione così importante che opera con la finalità di dare espressione alla differenza di genere, promuovendo e sostenendo le pari opportunità nei vari ambiti della vita sociale, politica, economica e culturale della regione e operando inoltre per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne. Un intento specifico della Commissione è quello di cogliere i bisogni e le esigenze anche del mondo della disabilità, per garantire pari opportunità anche in questo delicato contesto sociale.



La Commissione, istituita con legge regionale n. 23 del 1 aprile 2000 e successive modifiche, ha sede presso la presidenza del Consiglio Regionale ed è organo consultivo del Consiglio e della Giunta. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche al fine di creare uno stretto raccordo tra la realtà e le esperienze femminili della regione e le donne elette nelle istituzioni.



Certi dell’ottimo lavoro che verrà svolto, non ci resta che augurare buon lavoro al nostro vice-segretario regionale ringraziandola per il ruolo che andrà a ricoprire e per l’impegno che andrà a profondere durante il suo mandato.