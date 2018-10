Decreto Dignità, a Termoli un evento Uil sul tema

TERMOLI. Si svolgerà mercoledì 10 ottobre, presso l’Istituto alberghiero Federico di Svevia a Termoli, a partire dalle ore 15:00, un iniziativa organizzata dalla Uil Molise in cui si approfondirà e si dibatterà delle principali novità e modifiche apportate al mercato del lavoro, con l’introduzione del Decreto Dignità, convertito in legge lo scorso agosto.

Alla presenza della Segretaria confederale nazionale Ivana Veronese e di Antonella Pirastu del Servizio Politiche Attive e Passive del lavoro della Uil nazionale, saranno esaminate le modifiche introdotte dal Decreto e che di fatto hanno profondamente modificato i rapporti di lavoro di breve durata, come il contratto a tempo determinato e in somministrazione, rispetto a come era stato disegnato dal Jobs Act.

Un appuntamento di sicuro interesse, questo, che vedrà la partecipazione di tanti delegati di base di tutte le categorie della UIL, di lavoratori e di precari che avranno l’opportunità di conoscere nel dettaglio come questa norma sta modificando l’utilizzo del personale a termine nel settore pubblico e privato, con quali effetti e come, anche in Molise, si avranno ricadute occupazionali nel breve periodo.