Guglionesi, il 10 ottobre non sarà ritirata la plastica

GUGLIONESI. Si avvisa la cittadinanza che domani mercoledì 10 ottobre, a causa di problematiche riconducibili al funzionamento della filiera del Corepla non sarà effettuato il ritiro della plastica. Il comune si scusa per il disservizio e comunica che l'Unione dei Comuni del Basso Biferno ha già intrapreso tutte le azioni necessarie nei confronti del Corepla per il ripristino del servizio.