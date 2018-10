MONTECILFONE. I bambini della scuola di Montecilfone, vi aspettano venerdì 12 ottobre alle ore 11, presso il centro Comunità di Montecilfone, per festeggiare la "Festa dei Nonni".

Una giornata dedicata ai nonni, dei veri e propri angeli custodi, importanti per la crescita dei bambini e in generale per l’armonia delle famiglie.