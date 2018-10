Dissenso Gasdotto Larino - Chieti, incontro pubblico a Montecilfone

MONTECILFONE. Mercoledì 10 ottobre alle ore 20.30, presso il Centro di Comunità di Montecilfone si terrà un incontro pubblico sulle ragioni del no alla realizzazione del gasdotto Larino - Chieti e del centro di stoccaggio che dovrebbe sorgere in zona Sinarca.

L'incontro è promosso dal Comitato "I Discoli del Sinarca", impegnato da diversi mesi nell'attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini dei comuni molisani che sono interessati da entrambe le opere.

È previsto l'intervento di Augusto De Sanctis, autorevole componente del Coordinamento "No Hub del Gas - Abruzzo".

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

Il Comitato "I Discoli del Sinarca"