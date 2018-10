Quarto anniversario al Centro di Accoglienza "Le Dune” di Petacciato

PETACCIATO. “Quattro mura e un tetto non bastano”, questo è il tema che si affronterà oggi al quarto anniversario del Centro di Accoglienza le “Dune” di Petacciato.

«In ciascun uomo c’è il bisogno di una “casa”; di un tetto e di quattro mura entro le quali sentirsi al sicuro. Avere delle mura entro cui vivere, potrebbe non essere sufficiente.

Ciascuno di noi, infatti, ha bisogno di un luogo in cui essere accolto senza obiezioni ed essere curato nel corpo e nell’anima. Questo è ciò che tentiamo di fare per gli ospiti del Centro: non solo un tetto e quattro mura, ma un'accoglienza completa.

Perciò abbiamo pensato di intitolare la festa per il quarto anniversario del Centro di Accoglienza "Le Dune": Quattro mura e un tetto non bastano».



Queste le parole del Responsabile del Centro di accoglienza le “Dune”.

L’evento avrà luogo alle 18.30, con l’accoglienza degli ospiti. Alle 19, sarà proiettato il video “Quattro mura e un tetto non bastano”.

Alle 19.30, i Saluti e la preghiera di ringraziamento, e a conclusione di tutto alle 20, la cena conviviale e la festa multietnica.