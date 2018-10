"Il metanodotto scelta miope e poco lungimirante"

GUGLIONESI. In un comunicato congiunto, il comitato "I discoli del Sinarca" e Legambiente Molise annunciano un nuovo incontro, organizzato per sabato 13 ottobre, riguardante la realizzazione del controverso metanodotto Larino- Chieti.

«Sabato 13 ottobre alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Guglionesi, si terrà un incontro in cui verranno illustrate le problematiche connesse alla realizzazione del metanodotto Larino - Chieti, un'opera di cui i cittadini molisani e abruzzesi non hanno alcun bisogno.

Quest'ultima è solo un tassello di un progetto più ampio denominato "Hub del Gas", il quale prevede la realizzazione di nuovi metanodotti e centri di stoccaggio (tra cui quello del Sinarca), nonostante in Italia il consumo di gas sia in costante diminuzione.

Si tratta di un progetto che mira a trasformare il nostro Paese in una piattaforma logistica per il trasporto del gas in Nord Europa e che assoggetterà i territori coinvolti a grandi servitù di passaggio.

È una scelta miope e poco lungimirante, in quanto i cambiamenti climatici ci impongono di abbandonare progressivamente l'utilizzo delle fonti fossili (il metano è un pericoloso gas climalterante) per produrre energia.

Il loro superamento e il contestuale sviluppo delle fonti rinnovabili, le quali sono in grado di garantire benessere e vantaggi economici, sono temi che dovrebbero essere in cima all'agenda politica italiana.

Purtroppo in Italia si continuano ad autorizzare opere inutili e dannose per l'ambiente. L'incontro è promosso dal Comitato "I Discoli del Sinarca" e da Legambiente.

Sono previsti gli interventi di Riccardo Vaccaro (Comitato "I Discoli del Sinarca"), Angelo Sanzò (Sigea Molise), Luzio Nelli (Legambiente Abruzzo) e di Giuseppe Di Marco (Presidente Legambiente Abruzzo).»