Lega, Tosino: «A Santa Croce mi dimetto, lo faccia anche Mazzuto»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. In una nota, Maria Felicia Tosino spiega le motivazioni che l'hanno portata a dimettersi da coordinatore cittadino della Lega di Santa Croce di Magliano:

«Dopo l'ultima sceneggiata perpetrata da Luigi Mazzuto, coordinatore regionale della Lega che non ha presentato una nostra lista della Lega in occasione delle elezioni relative al rinnovo del Consiglio Provinciale di Campobasso, non posso far altro che rassegnare le mie irrevocabili dimissioni da coordinatore cittadino di Santa Croce di Magliano, uno dei primi organismi della Lega a costituirsi nel Molise. Mi dimetto, anche e soprattutto perché ormai si sente il padre padrone della Lega dopo aver rifiutato di candidarsi e dopo aver usurpato l'assessorato regionale ad Aida Romagnuolo. Altrettanto deve fare Mazzuto, dimettendosi dalla Giunta, perché quel posto non gli tocca, e poi da Coordinatore regionale. Con il partito nelle mani di Mazzuto né io e né gli altri nostri iscritti ci sentiamo tutelati o rappresentati, avendo egli dimostrato in questi pochi mesi di oblio vissuti nelle stanza del suo assessorato di inciuciare esclusivamente con i vecchi politici di Forza Italia.

Non dimentico che a Pointida si portò sul palco illustri sconosciuti e quando gli fu chiesto il perché, rispose che non ne sapeva niente, una risposta senza senso. Con quella mossa aveva silurato Romagnuolo e Calenda. Come coordinatore cittadino di Santa Croce non sono mai stata convocata ad una riunione da parte di Mazzuto, né tantomeno l’ho mai visto nel mio paese. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il suo atteggiamento autoritario, antidemocratico e pericoloso per tutti, avendo inviato al Comune di Termoli una nota in cui impedisce a chiunque di fare banchetti o promozione politica per la Lega se non previa sua autorizzazione: una pazzia. Io e tutti gli iscritti di Santa Croce restiamo con Aida Romagnuolo, perchè ha portato la Lega nel Molise al ben oltre l’11% e, ad essere il primo partito del centrodestra, a Campobasso e a Termoli. Rassegno le dimissioni, perché Mazzuto rappresenta il tipico personaggio che si è seduto a tavola dopo che gli altri hanno cucinato e apparecchiato. E nel Molise questo non è più possibile. Resto fedele a Salvini e a Romagnuolo.»