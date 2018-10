Oltre la sindrome di Down c'è una persona, lo ricorda anche Campomarino

CAMPOMARINO. Anna M. Saracino, assessore alle Politiche sociali del comune di Campomarino, annuncia un'iniziativa del comune in occasione della giornata internazionale delle Persone con sindrome di Down.

«Domenica dalle ore 11.00 nella piazza antistante il comune di Campomarino, l'Amministrazione comunale con l'Assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con Aipd Casanostra Campobasso, Sorridere Sempre Onlus e tanti volontari, organizzano una giornata dedicata a tutti, bambini e adulti, con laboratori creativi, stand espositivi, messaggi di cioccolata, laboratori di movimento artistico per bambini, una SuperFesta per un'allegra domenica di solidarietà.

Un appuntamento importante per diffondere informazioni, ricordare diritti e rendere la società più accogliente nei confronti delle persone con sindrome di Down.

Un punto centrale nella vita delle persone con sindrome di Down è la capacità di condurre una vita quanto più possibile autonoma, ma questo significa educare la società all'accoglienza e all'inclusione.

Muoviamo i primi passi, unitevi a noi domenica, ci divertiremo.»