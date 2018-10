Open Day, Campus Unimol a porte aperte

CAMPOBASSO. Sabato 13 ottobre "Campus Unimol a porte aperte" (Campobasso – Pesche – Termoli).

Domenica 14 ottobre, apertura straordinaria sportelli di front-office, 9 /12, della Segreteria Studenti, Diritto allo studio e Centro orientamento sede di Campobasso. Ancora pochi giorni per immatricolarsi o iscriversi agli anni successivi.

Martedì 16 ottobre, infatti, è il termine ultimo entro il quale procedere all’iscrizione o all’immatricolazione per il nuovo anno accademico senza incorrere nei diritti di mora. Martedì 16 ottobre rappresenta anche un’altra scadenza, altrettanto importante.

Sarà possibile ancora cogliere una ragguardevole opportunità: usufruire e richiedere il servizio di trasporto con gli abbonamenti gratuiti o le navette bus dedicate. Sarà a disposizione uno staff dedicato per tutte le informazioni sul progetto Unimol Free con i suoi due assi portanti: viaggiare gratuitamente sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale o con le navette bus dedicate per raggiungere, dal proprio domicilio, la sede del corso di laurea.

Si tratta di una significativa iniziativa che rafforza l’attenzione di UniMol nei confronti delle esigenze, anche economiche, dei propri studenti e delle loro famiglie, ma rappresenta anche una risposta concreta ed efficiente alle esigenze di mobilità. Una misura che ci pone tra i pochissimi esempi a livello nazionale per “Servizi di qualità a misura di Studente per un Ateneo a misura di Studente”. Resta dunque un week end ed il lunedì e martedì successivo, per regolarizzare la propria posizione di studente UniMol con il pagamento della prima rata (pari ad € 156,00) e non incorrere poi nei diritti di mora. Ed ecco che “Campus UniMol a Porte Aperte” è un fondamentale momento, soprattutto ed in particolare per le famiglie, per confrontarsi, dialogare, informarsi, fare domande, capire ed avere le idee più chiare per una scelta consapevole e una immagine concreta di cosa è UniMol.

Sabato 13 ottobre il Campus universitario di Campobasso - in contemporanea con quello di Pesche e Termoli - resterà aperto a partire dalle 9 e fino alle 12.

La Segreteria Studenti, il Settore Diritto allo Studio con lo Sportello amico, le Segreterie didattiche, il Centro di Orientamento e Tutorato e la Biblioteca saranno a disposizione di diplomati, aspiranti matricole, giovani, studenti e laureati, per garantire ogni supporto alle procedure di registrazione e amministrative legate alle immatricolazioni e iscrizioni.

Domenica 14 ottobre, nell’ottica di agevolare e garantire una più ampia disponibilità, UniMol ha inteso inoltre stabilire che, sempre in prossimità della scadenza del termine per il perfezionamento delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi (16 ottobre 2018), gli sportelli della Segreteria Studenti, Diritto allo studio e Centro orientamento, della sola sede di Campobasso, saranno eccezionalmente aperti, sempre dalle 9 alle 12. Aspettiamo Tutti. Proprio Tutti.