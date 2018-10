Posizione di Andrea Di Lucente su nomine Corecom

CAMPOBASSO. Di seguito la posizione del consigliere Di Lucente sulla vicenda delle nomine al Co.Re.Com.

"La vicenda delle nomine al Co.re.com sta sfuggendo di mano. Gli attacchi e la campagna denigratoria da più fronti che sta colpendo il presidente del consiglio Salvatore Micone è preoccupante, oltre che carica di un odio che non riesco a spiegarmi. Quale grave colpa può aver commesso? Ha scelto delle figure da nominare dopo un’attenta analisi e dopo aver valutato le singole candidature. Non si tratta di pregiudicati, non sono figure scomode ma solamente professionisti che vengono giudicati prima ancora di aver operato. È un processo preventivo a loro e al presidente Micone che non possiamo accettare.