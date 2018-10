CASACALENDA. È terminata con il risultato di 0 a 0, la prima partita del Campionato regionale di Prima categoria, girone C, tra la Polisportiva Kalena 1924 e il Polis Petacciato disputata domenica 14 ottobre a Casacalenda.

Bella la gara tra le due formazioni anche se finita a reti inviolate. Un punto ciascuno che accontenta tutti e fotografa perfettamente il gioco in campo. Gli ospiti, giunti dalla costa, schierati in campo con nomi di alto profilo e con esperienze in categorie superiori, non sono riusciti ad impensierire i rossoneri di Mister Anzivino che, nonostante la giovane età, hanno disputato un match con grinta e tenacia.

Dopo i primi 15 minuti di “studio” e il classico temporeggiare per far scoprire le carte, entrambe le formazioni hanno tirato fuori il meglio di loro con diverse azioni che hanno entusiasmato le tifoserie sugli spalti.

Pari le occasioni da goal sui due fronti che, purtroppo, non si sono concretizzate. Una partita tutto sommato corretta e leale che ha fatto divertire il pubblico domenicale sulle gradinate.

«Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei – dichiara Maurizio Anzivino allenatore della Kalena - i ragazzi hanno seguito tutti i miei consigli e non si sono fatti impaurire dai nomi altisonanti e di esperienza del Petacciato. Abbiamo avuto almeno un paio di occasioni da gol che non siamo riusciti a concretizzare. In compenso anche gli amici di Petacciato non hanno avuto la freddezza giusta per bucare la nostra difesa. Pareggio meritatissimo ed inizio di campionato più che positivo per noi. Abbiamo ritrovato la concentrazione giusta e la dura preparazione estiva, ci darà la forza di affrontare con lo spirito giusto questo campionato che oggi è iniziato.»

Prossimo appuntamento per la Kalena in Campionato, sarà domenica 21 ottobre a Colletorto.