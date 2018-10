CAMPOBASSO. Primo raggruppamento dell’anno per i Molise Dolphins Rugby domenica 14 ottobre nel girone Abruzzo. I piccoli delfini molisani hanno disputato una serie di incontri ufficiali di categoria Under 12, riconosciuti dalla Federazione Italiana Rugby.

Lo hanno fatto in sinergia con la Tetras Rugby di Vasto/San Salvo, con cui la società di base a Termoli collabora al fine di poter mandare in campo i piccoli rugbisti di ognuna delle due società finché i numeri di entrambe non permetteranno di schierare due formazioni distinte. Per questo il club molisano ha chiesto ospitalità al vicino Abruzzo per chiare ragioni geografiche, ottenendo il via libera dalla Fir Campania, a cui è affiliata la delegazione Fir Molise.

Il raggruppamento tenutosi domenica mattina a Teramo ha visto quindi affrontarsi la formazione congiunta di Tetras e Dolphins, il Tortoreto Rugby, il Sambuceto Rugby e la società ospitante del Teramo Rugby, oltre a una sparuta rappresentanza del Pescara Rugby.

Sul campo mete, placcaggi e tanta esperienza accumulata per i piccoli Dolphins che hanno dimostrato coraggio e voglia di crescere nei tre incontri disputati.

Appuntamento per l’Under 12 già fissato a domenica prossima in quel di Sambuceto, mentre a fine mese è atteso l’esordio dei piccoli della Under 10.