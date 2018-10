Atletica, in Francia successo per l’allenatore termolese Pasquale Venditti

TERMOLI. Domenica mattina, nella 40esima edizione della 20 km di Parigi, con partenza e arrivo sotto la Torre Eiffel e con la partecipazione di oltre 30.000 atleti, splendida vittoria di Samuel Tsegay con l’eccellente tempo di 58’23” (transitando ai 10 km in 28’56”). Ai posti d’onore si sono piazzati il burundiano Felicien Muhitira secondo in 58’35” ed il francese Hassan Chahdi terzo in 59’51”, alle loro spalle sono poi arrivati i due keniani Alfred Cherop quarto in 1h00’25” e John Njoki quinto in 1h00’59”, mentre si è ritirato il Campione Europeo il francese Morhad Amdouni.

Il prossimo anno Samuel Tsegay, accompagnato dal suo tecnico Pasquale Venditti, andranno a Doha in Qatar per partecipare ai Campionati Mondiali di maratona dove è prevista una spettacolare partenza a mezzanotte per evitare il grande caldo.



Nel pomeriggio ottimo terzo posto, e primo degli italiani, per Ahmed Ouhda a Rennes, sempre in Francia, nell’incontro internazionale dei 10 km di corsa su strada con la partecipazione delle squadre nazionali di Francia, Gran Bretagna, Portogallo ed Italia. La gara è stata vinta dal Campione Europeo Under 23 di corsa campestre il francese Jimmy Gressier.



Con il suo terzo posto Ahmed Ouhda ha trascinato l’Italia a conquistare il secondo posto a squadre.



Continuano così i grandi successi del tecnico Pasquale Venditti che si sta affermando sempre più a livello internazionale.