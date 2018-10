«Non è più accettabile per i medici l'assenza di un interlocutore politico»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totaro, del sindacato medico 118- Fimmg, torna ad esprimersi sul ruolo del commissario ad acta della sanità.

«In caso di nomina di un commissario alla sanità non politico e non molisano i servizi/reparti ospedalieri più a rischio di chiusura saranno sicuramente quelli dell'ospedale di Termoli, a causa della "Balduzzi" e dell'attuale assetto ospedaliero regionale che vede come unico ospedale quello di Campobasso e due semplici plessi (praticamente succursali) quello di Termoli e quello di Isernia.

Un commissario tecnico amministrativo non potrà fare altro che effettuare i tagli tenendo conto della attuale organizzazione ospedaliera molisana e soprattutto della "Balduzzi" non tenendo in alcun conto ,per dovere di mandato,delle reali necessità del territorio bassomolisano e delle altre specificità delle varie aree di tutta la regione.

E' innegabile che in passato ci sono stati degli errori bipartisan ma è altrettanto vero che i cittadini molisani e soprattutto quelli residenti a Termoli ed in Bassomolise e quelli dell'Altomolise paghino ancora una volta, dopo le chiusure degli ospedali di Larino e Venafro , per gli errori commessi in passato dalle classi dirigenti che si sono succedute.

Non è più accettabile da parte dei medici l'assenza di un interlocutore politico, nominato o eletto , che interagisca con le parti sociali per dare soluzioni utili e non discriminanti alle stringenti problematiche che ogni giorno diventano sempre più urgenti visto che per un esempio, tra i mille enunciabili, il reparto di ginecologia di Termoli a fine anno potrebbe essere chiuso con gravissime conseguenze per tutti.»