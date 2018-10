Crisi del settore agricolo, la Lega incontra gli agricoltori

TERMOLI. Si terrà a Termoli giovedì prossimo 18 ottobre con inizio alle ore 18, presso la sede della Lega sita in Via Panama n. 28, il primo di una serie di appuntamenti che la Lega Basso molisana intende organizzare sul proprio territorio, per tenere vivo non solo il confronto con le categorie professionali ma, anche l'onere e l'impegno di informare tutti i cittadini su delicate ed importanti problematiche che si vivono nel quotidiano.

Il primo appuntamento, promosso da Aida Romagnuolo Capogruppo della Lega alla Regione Molise e da Elio Scutti coordinatore cittadino della Lega Termoli, vedrà sul tavolo degli imputati l'agricoltura e chi di agricoltura ci vive.

Un'agricoltura sempre più sotto accusa, considerato che da settore trainante di gran parte dell'economia regionale molisana, appare invece sempre più in difficoltà e distante dai bisogni degli stessi operatori agricoli.

Un'agricoltura sempre più distante dai bisogni degli agricoltori, ha dichiarato Scutti, presuppone per i cittadini un prodotto sempre più scadente. Sarà un mio personale impegno, ha invece detto Romagnuolo, sensibilizzare il Presidente Toma e l'assessore Cavaliere a tenere sempre alta l'attenzione verso un mondo, come quello agricolo, alla quale non possiamo rinunciare.

La partecipazione all'evento, è aperta a tutti.