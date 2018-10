Piano sicurezza, Aida Romagnuolo ringrazia il Ministro Salvini

CAMPOBASSO. Il Capogruppo della Lega alla Regione Molise Aida Romagnuolo ringrazia Matteo Salvini per il piano sicurezza.

«Ringrazio sinceramente e di vero cuore il Ministro Matteo Salvini, per la splendida notizia relativa al nuovo piano sicurezza che lo stesso sta portando avanti in tutte le Regioni d'Italia. Infatti, grazie al suo interessamento, saranno ben 15 i poliziotti in più che andranno ad infoltire le questure di Campobasso e Isernia. Continua la politica del buonsenso della Lega, per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini».

Aida Romagnuolo

Capogruppo della Lega alla Regione Molise