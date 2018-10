Pedalata turistica per commemorare gli Angeli di San Giuliano

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Domenica 28 ottobre, i Gruppi ciclistici del Basso Molise organizzano una pedalata per commemorare gli angeli di San Giuliano.

Di seguito il programma:

Ore 8:00 raduno dei partecipanti nel parcheggio dell'ospedale vecchio di Termoli.

Ore 8:15 partenza della cicloturistica verso San Giuliano di Puglia.

Ore 10:30 arrivo al cimitero di San Giuliano.

Ore 10:45 commemorazione degli Angeli.

Ore 11:00 ristoro organizzato dai cittadini di San Giuliano.

Ore 11:30 rientro in sede.

Obbligatorio l'uso del casco. Si precisa che non si tratta di una gara, ma di una passeggiata turistica. In caso di pioggia, l'evento sarà rinviato in data 4 novembre.