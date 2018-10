Traffico bloccato sulla Statale 16 per due camion in panne

SAN SALVO. Traffico in tilt questa mattina verso le 11.30, per due camion in panne, uno con problemi al motore, l'altro sembra che sia rimasto senza carburante, nei pressi della rotonda al confine con il territorio di Montenero.

Sul posto sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia locale di San Salvo, per dirigere il traffico che è venuto a crearsi. Solo alle 12.30 la situazione si è normalizzata.