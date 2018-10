Termoli, la Lega incontra gli operatori agricoli in crisi

TERMOLI. Si terrà oggi a Termoli con inizio alle ore 18,00, presso la sede della Lega sita in Via Panama n. 28 (vicino la Chiesa del Carmelo), un incontro tra la Lega e il comparto agricolo del Basso Molise sul tema: “La Lega incontra il mondo agricolo sempre più in crisi”.

L’appuntamento, è stato promosso da Aida Romagnuolo della Commissione Agricoltura alla Regione Molise, e da Elio Scutti coordinatore cittadino della Lega Termoli. Entrambi saranno presenti al'evento..