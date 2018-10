Campionato nazionale di freccette, la "Piccola Montecarlo" sconfitta in casa

TERMOLI. La "Piccola Montecarlo", dopo aver trionfato nel campionato provinciale, inizia il suo campionato nazionale di serie C con una sconfitta in casa per 3a2 contro l'House Game di Santa Croce. Il vincitore del torneo passerà direttamente in serie B (la Piccola Montecarlo nel 2019 parteciperà comunque alla B avendo vinto le finali provinciali) e si qualificherà, insieme alla seconda e terza, alle finali nazionali di Bolzano che si svolgeranno a Gennaio 2019.

Si registra, nella compagine termolese, un buon esordio di Pierluigi Izzo alias Rufus. La Piccola Montecarlo ringrazia l'Avis sezione di Termoli per il continuo sostegno e gli sponsor.