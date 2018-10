POZZILLI. Si svolgerà martedì, 30 ottobre presso la sala conferenze del Parco Tecnologico del Neuromed l’European Job Day Irlanda. L’Iniziativa rientra nelle Ejd – Giornate Europee del Lavoro e celebrazione dell’anniversario dei 50 anni di libera circolazione in Europa – Eventi promossi dalla Commissione Europea – Informazioni sulle opportunità di formazione e lavoro in Irlanda, colloqui di lavoro nel settore sanitario, a cura dei servizi pubblici per l’impiego irlandesi e della rete Eures.

Mentre a Campobasso mercoledì 31 ottobre, alla Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II - Università Cattolica del Sacro Cuore - C.da Tappino. Per le offerte di lavoro e il programma in detta­glio seguici su Facebook: Eures Molise.