Stage di Danza sportiva con due campioni a Campomarino

CAMPOMARINO. C'è grande attesa per l'evento di danza sportiva che domani, domenica 21 ottobre, porterà la scuola di ballo Val di Sangro a Campomarino, presso la struttura dell'asd "La Pista", in contrada Cianaluca per uno stage che vedrà anche la presenza del presidente regionale della Fids, la Federazione di danza sportiva. Uno stage che durerà tutto il pomeriggio, con lecture di standard, latino-americane e ballo sociale. Stage affidato a Gianni Paolucci e Patrizia Di Nardo sono Tecnici Federali di Danza Sportiva tesserati alla Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) affiliata al Coni.

Hanno la scuola di ballo da 30 anni, infatti quest'anno il 31 ottobre 2018 festeggiamo l'anniversario.

Sono stati competitori professionisti di Liscio e Balli da Sala, Danze Standard e Latino Americane ed hanno partecipato a diverse competizioni Nazionali e Internazionali.

Oggi oltre ad essere insegnanti di Danza Sportiva e Ballo Sociale, sono anche giudici di gara a livello Nazionale ed Internazionale.

Hanno iniziato ad insegnare molto giovani e con il passare degli anni hanno creato coppie che partendo dal ballo Sociale sono arrivati ai vertici Mondiali ed ogni anno ai Campionati Italiani di Rimini, conquistano diverse medaglie di Bronzo, Argento e Oro, come nell'anno 2004 in Cina (Shanghai) una coppia di ragazzi di 18 anni sono arrivati al secondo posto al Campionato del Mondo nella categoria 16/18 Danze Standard.

Ad oggi Gianni e Patrizia sono ancora studenti della Danza Sportiva pressi l'Accademia TEAM DIABLO di Molinella (BO) dove studiano progetti futuri per la danza da competizione, Sociale e in particolare il Progetto Mucca Dance Sport Method per bambini che oggi si sta sviluppando notevolmente.

Il loro metodo d'insegnamento è molto semplice soprattutto per il ballo Sociale, in quanto le persone si devono sentire a loro agio per potersi divertire.