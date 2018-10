Don Elio Benedetto nelle Marche per un concerto- testimonianza

PALATA. Il giorno 21 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale Missionaria, don Elio Benedetto - sacerdote e cantautore della Diocesi di Termoli-Larino nonché parroco in Palata e Assistente Spirituale Unitalsi della sezione diocesana stessa - è stato invitato a tenere un concerto-testimonianza in Apecchio, in provincia di Pesaro- Urbino, al quale prenderà parte anche l'intera sezione Unitalsi della diocesi di Fano-Fossombrone nelle Marche.