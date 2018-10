Seminario su “La scuola e il territorio per formare il cittadino consapevole”

CAMPOBASSO. In occasione del Mese dell’Educazione finanziaria, presso l’Auditorium del Palazzo ex Gil, ubicato in Via Milano a Campobasso, a partire dalle ore 9.30, del 23 ottobre, si svolgerà un seminario dal titolo “La scuola e il territorio per formare il cittadino consapevole”, del quale si allega il Programma, organizzato dal Liceo “Giuseppe Maria Galanti” in collaborazione con la Banca d’Italia, nell’ambito dei percorsi didattico-educativi finalizzati a fornire agli studenti conoscenze e competenze di educazione economico-finanziaria come elemento di sviluppo e di crescita sociale e premessa necessaria, nell’odierna società complessa, per una cittadinanza consapevole e responsabile, finalizzata al bene comune.

Programma

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti



Ore 9.45 Saluti

Anna di Monaco Dirigente scolastico del Liceo "G. Maria Galanti”

Dealma Fronzi Banca d’Italia, Direttore della Filiale di Campobasso

Ore 10, Anna di Monaco Dirigente scolastico del Liceo “G. Maria Galanti” Educazione finanziaria per una cittadinanza consapevole e attiva

Ore 10.15, Rossana Venditti Sostituto Procuratore Tribunale dei minori di Campobasso Educazione finanziaria per la legalità economica

Ore 10.30, Pietro de Matteis Banca d’Italia, Filiale di Campobasso L’attività di educazione economica e finanziaria della Banca d’Italia in Molise

Ore 10.45, Antonella Pasquale Docente del Liceo “G. Maria Galanti". Promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio: il progetto “A scuola di OpenCoesione” (Asoc).

Ore 11, Liberina Cocca e Lina Maria Santopolo Docenti del Liceo “G. Maria Galanti” L’Alternanza scuola-lavoro: un’occasione di acquisire “sul campo” competenze finanziarie, economiche e di autoimprenditorialità.

Ore 11.15, Alice Caruso, Rossella Cocciolillo, Giusy Fiore, Nicola Mascitelli, Antonietta Mignone, Sara Ruggiero, Gianluigi Tucci. Studenti del Liceo G. Maria Galanti. I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro: un possibile valore aggiunto per la consapevolezza di cittadinanza

Ore 11:45 Conclusione dei lavori.