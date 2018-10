Torna Tempi Moderni, doppia proiezione di “Sulla mia pelle”

TERMOLI. Dopo il successo di pubblico e di partecipazione della seconda edizione di Interferenze, Festival di Cinema Sociale, tornano gli appuntamenti della rassegna cinematografica Tempi Moderni.

Giovedì 25 ottobre, nel consueto doppio spettacolo delle 18 e delle 21, presso la sala dell’Oddo verrà proiettato "Sulla mia pelle", il film che ricostruisce la drammatica vicenda di Stefano Cucchi, che solo recentemente sta trovando giustizia a distanza di circa un decennio.

"Centinaia le proiezioni in tutta la penisola ed ora, finalmente, anche in Molise.

La rassegna Tempi Moderni, risultato di un paziente e costante lavoro di rete tra diverse associazioni culturali del territorio ed in collaborazione con il cinema Oddo, prevede 8 appuntamenti fino a giovedì 13 dicembre.

Ormai un’iniziativa entrata nelle abitudini di molti abitanti di Termoli, che come dimostrato in occasione del già citato Festival di Cinema Sociale, esprimono il bisogno di un’offerta culturale di qualità non limitata al solo periodo estivo.

Si parte, dunque, nella speranza che saremo in tanti".

Gli organizzatori ricordano che è possibile acquistare il carnet presso La Casa del Libro, la Libreria Fahreneit, la Libreria Il Ponte e lo stesso Cinema Oddo.