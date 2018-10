Ance Molise, un convegno sulla “Crisi dell’edilizia”

CAMPOBASSO. Venerdì 26 ottobre, alle ore 11.30, presso la sede dell’Ance Molise in Campobasso, alla piazza della Vittoria n.5, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del convegno “Crisi dell’edilizia: cosa fare per uscirne, gli stati generali del comparto delle costruzioni in Molise”, in programma martedì 30 ottobre presso il “Centrum Palace” di Campobasso.

Il convegno, organizzato dall’Ance Molise, è finalizzato sia ad evidenziare le ragioni della crisi dell’edilizia dal 2008 ad oggi, sia, soprattutto, a promuovere azioni concrete ed immediate da mettere in campo per il rilancio del comparto delle costruzioni regionale che rappresenta storicamente una delle principali attività economiche del territorio molisano, un “asset” fondamentale per l’economia del prodotto interno.

Interverranno Cosmo Galasso, Presidente dell’Ance Molise, Giovanni Bucci, Presidente della Cassa Edile del Molise, Salvatore Venditti, Presidente della Scuola Edile del Molise, Roberto D’Aloia, Segretario regionale della Feneal-Uil, Massimiliano Rapone, Segretario regionale della Filca-Cisl, Silvio Amicucci Ioannone, Segretario regionale della Fillea-Cgil.

Nell'invitare a confermare la partecipazione all'Ufficio dell'Ance Molise (ancemolise@assindustria.molise.it – 0874/1955733), si porgono distinti saluti.