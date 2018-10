VASTO. Questa mattina presso il Consorzio di Bonifica Sud il commissario Franco Amicone ha fatto il punto della situazione sullo stato dei lavori di completamento della diga di Chiauci attraverso i fondi previsti dal Masterplan Abruzzo. Le risorse ammontano a 29 milioni di euro, di cui 25 da parte delle regioni Abruzzo e Molise e 4 milioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"I lavori sono già iniziati attraverso il finanziamento assentito tramite il Masterlplan Abruzzo di cui abbiamo aggiudicato definitivamente tre lotti. Due lotti sono già con i cantieri aperti, quello della sistemazione a valle del fiume Trigno e quello dell'ammasso roccioso. Stiamo per firmare il contratto anche per il terzo lotto, cioè il secondo stralcio di strada circumlacuale sinistra e quindi contiamo di aprire anche questo cantiere entro il mese di novembre. Stiamo per aggiudicare l'appalto di 4 milioni per l'intervento sulla messa in sicurezza della diga per quanto riguarda l'intervento sulle cosiddette paratoie.

Stiamo anche per appaltare il bando per il rimboschimento compensativo e lo studio di messa in sicurezza del fiume Trigno. Resta da codificare tra la Regione Molise e il Consorzio la convenzione per gli altri 10 milioni del Masterplan Molise per il laghetto di Pescolanciano, ma ci stiamo lavorando in queste settimane e anche in questo caso contiamo di chiudere la partita entro novembre."