Crisi dell'edilizia e come uscirne: al via il convegno di Ance Molise

CAMPOBASSO. L’Ance Molise (Associazione nazionale costruttori edili molise), l’associazione dei costruttori maggiormente rappresentativa sul territorio molisano, d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori della Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, la Cassa Edile e la Scuola Edile del Molise, Confindustria Molise, gli Ordini professionali degli ingegneri, architetti, geometri, geologi, con il patrocinio di “Casa - Centro di Aggiornamento e Studi sugli Appalti - Gianni Spinosa”, ha organizzato per martedì 30 ottobre a Campobasso, presso l'Auditorium del Centrum Palace, dalla ore 9:00 alle ore 14:00, il convegno “Crisi dell'edilizia: cosa fare per uscirne. Gli stati generali del comparto delle costruzioni in Molise”.

L'iniziativa è finalizzata sia ad evidenziare le ragioni della crisi dell’edilizia dal 2008 ad oggi, sia, soprattutto, a promuovere azioni concrete ed immediate da mettere in campo per il rilancio del comparto delle costruzioni regionale, ridotto allo stremo, che rappresenta storicamente una delle principali attività economiche del territorio molisano, un “asset” fondamentale per l’economia del prodotto interno.

L'evento condotto da Alessandro Barbano, già Direttore del quotidiano “Il Mattino”, giornalista, saggista e docente, editorialista del “Foglio”, si aprirà con la relazione del Presidente dell'Ance Molise Cosmo Galasso, cui seguiranno gli interventi di Massimo Giaccari, Presidente di Confindustria Molise, Guido Puchetti, in rappresentanza degli Ordini e dei Collegi professionali molisani, Silvio Amicucci Iannone, in rappresentanza della Flc- Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni, Gabriele Buia, Presidente dell'Ancenazionale, Luciano Rosati e Giulio Zuccaro, professori di Scienza delle Costruzioni dell'Università degli Studi di Napoli, Lucio Trifiletti, esperto di finanza innovativa per gli enti locali, Vincenzo Niro, Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Donato Toma, Presidente della Regione Molise.

Seguirà il dibattito, coordinato da Alessandro Barbano, al quale sono stati invitati a partecipare i Parlamentari molisani Ortis, Di Marzio, Federico, Testamento, Occhionero, l'Assessore regionale all'Urbanistica Di Baggio, il Sindaco di Campobasso Battista, il Sindaco di Isernia D'Apollonio, i Rappresentanti della Flc- Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni D'Aloia e Rapone.