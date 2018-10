Innovazioni in agricoltura: filiere, prospettive e opportunità in Molise Copyright: Termolionline

LARINO. Presso l'Istituto Tecnico Agrario di Larino, alle ore 16, il 7 novembre un convegno sull'innovazione in agricoltura e sulle nuove opportunità per il Molise.

Il programma

Interventi

Luigi Roberto Pinti Presidente Op Cereali, Molise

Saluti

Raffaella Pergamo e Francesco Raimo (Centro di ricerca in Cerealicoltura e Colture Industriali - Caserta)

L'importanza della filiera per l'ortofrutta italiana: filiere forti e filiere emergenti.

Giuseppe lacobucci Op Cereali, Molise con "La filiera nel Molise e la sua operatività con i le aziende agricole associate alla Op Cereali centro sud"

Intervento Banca Bper con "Finanziamento bancario alla filiera"

Vincenzo Michele Sellitto con "Il Biotech in Molise, un'opportunità per le colture in Biologici"

Cena Sociale