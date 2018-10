"Espressioni di idee", a Termoli un concorso di poesia, pittura e scultura

TERMOLI. Il 27 ottobre 2018, alle 9:30, presso la sala convegni della chiesa di San Francesco, in viale Padre Pio, ci sarà un concorso di pittura, poesia e scultura.

Possono partecipare tutti i pensionati Fnp Cisl e gli associati Anteas di Abruzzo e Molise iscritti al sindacato. I partecipanti possono presentare un solo quadro, una sola poesia o una sola scultura. Sarà nominata un'apposita giuria, che sarà conosciuta al momento della cerimonia di premiazione.

Saranno consegnate targhe ai primi tre classificati di ogni categoria e attestati a tutti i partecipanti. Inoltre verrà stampato un libro con tutte le opere.

Il termine ultimo per la consegna delle poesie presso la sede Cisl di Termoli e la consegna o l'invio e la consegna o l'invio per posta ordinaria o l'invio per posta elettronica (pensionati.molise@cisl.it) è fissato al 18 ottobre 2018.

interverranno:

Sofia Rosso

presidente Anteas nazionale

Luigi Pietrosimone

presidente Anteas Molise

Pietro Rucci

coordinatore Sst Fnp- Cisl Molise

Angelo De Luca

presidente Anteas Termoli

Mario Ferretti

Segretario Rls Fnp- Cisl Termoli

Mario Gatti

Segretario Fnp- Cisl Abruzzo-Molise



Gino Venanzi

Segretario Organizzativo Fnp -Cisl Abruzzo-Molise

Gianni Notaro

Segretario aggiunto Usi Cisl Abruzzo-Molise