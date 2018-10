TERMOLI. L’iniziativa ha lo scopo di informare i ragazzi delle prime classi della scuola secondaria di secondo grado, dell’influenza che il cibo ha nella vita quotidiana delle persone.



“Il rapporto con l’alimentazione non riguarda esclusivamente il cibo ma anche gli affetti. La relazione col cibo è anche specchio del rapporto con gli altri, col mondo e più in generale con la vita stessa. In quest’epoca assistiamo ad una diffusione epidemica dei disturbi alimentari, soprattutto dell’anoressia e della bulimia tra i giovani, così come alla diffusione dell’uso di stupefacenti o alle ludopatie. Tutto ciò è il risultato del dominio di due grandi miti della nostra epoca. Il primo è il mito dell’immagine del corpo umano e della competitività, di cui l’anoressia è l’indice patologico, il secondo è quello del consumo dell’oggetto che si manifesta nell’abbuffata bulimica o delle dipendenze patologiche. Tutte queste problematiche rimandano ad un disagio profondo per cui i disturbi del comportamento alimentare non sono disturbi dell’appetito, ma della relazione. All’esordio di ogni anoressia o bulimia troviamo infatti una ferita che riguarda la relazione col mondo e con la vita”.



Relatore il dottor Nicola Malorni, psicologo analista, presidente dell’ordine degli psicologi del Molise nonché socio del Lions club Termoli Tifernus.



Il service sarà si terrà il giorno 31 ottobre 2018 nell’aula magna del Liceo Classico di Termoli e sarà riproposto il giorno 14 novembre 2018 presso l’Itis di Termoli ed il giorno 21 novembre 2018 presso il Liceo Artistico, sempre di Termoli.