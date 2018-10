Dalla riflessione filosofica alle fake news, se ne parla a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si terrà venerdì 9 novembre alle ore 18 presso la Sala Consiliare di piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia, il convegno dal titolo "La Verità e la Menzogna: dalla riflessione filosofica alle Fake News".

L'incontro, organizzato dal Comune di Montenero di Bisaccia con la partecipazione di PA Social (Associazione Nazionale per la Nuova Comunicazione - www.pasocial.info), tocca alcuni dei temi più dibattuti del momento, specie per ciò che concerne l'informazione e la comunicazione su Internet e sui Social Media.

«Considerata l'enorme mole di dati e informazioni che ogni cittadino riceve ogni giorno attraverso i mezzi di comunicazione di massa e in particolar modo da Internet - affermano il sindaco Nicola Travaglini e l'assessore all'Urbanistica e al Bilancio Domenico Porfido - e rilevata l'oggettiva difficoltà di riconoscerne la veridicità, specie per alcune presunte news che si leggono su Facebook o su altri canali Social, abbiamo pensato di aprire un momento di riflessione, oltre che di approfondimento filosofico e giornalistico, per comprendere le origini di questi fenomeni e per conoscere le eventuali contromisure da adottare al fine di non cadere nella trappola delle cosiddette Fake News.

Consideriamo questo convegno, quindi, come un servizio di pubblica utilità per i cittadini, i quali potranno apprendere anche tecniche utili per un'informazione più consapevole».

L'evento, che sarà preceduto alle ore 17 dalla costituzione del Coordinamento Regionale di PA Social, prenderà il via alle ore 18 con i saluti istituzionali del sindaco Nicola Travaglini e del Presidente nazionale di PA Social, Francesco Di Costanzo; a seguire ci saranno gli interventi di Giuseppe Lanese, giornalista e responsabile della comunicazione per l'Ufficio Scolastico Regionale del Molise, del prof. Venanzio Raspa, docente di Filosofia Teoretica presso l'Università di Urbino e del prof. Edoardo Lamedica, docente incaricato di Storia della Filosofia presso l'Istituto di Studi Filosofici Sacro Cuore di Campobasso.