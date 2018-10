Camminata tra gli olivi a Campomarino

CAMPOMARINO. L’assessore al Turismo di Campomarino, Anna M. Saracino, apre il territorio alla «Camminata tra gli Olivi». «Si tratta di un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono. In tutta la penisola l’ambiente rurale che contraddistingue la coltivazione dell’olivo ha caratteristiche comuni ma al contempo diverse a seconda della regione di appartenenza, l’iniziativa è quindi anche un modo attuale di promuovere il turismo dell’olio puntando sul patrimonio indissolubile dei nostri territori, un valore che dovrà costituire ricchezza per le future generazioni, nel 2018, dichiarato dal Mipaaf, l’Anno del Cibo Italiano.

Sono 121 le Città dell’Olio e il Comune di Campomarino attraverso l'assessorato al Turismo è tra loro, in occasione della Giornata della Camminata tra gli Olivi si organizzeranno passeggiate all’aperto negli oliveti, visite a frantoi e olivi secolari, degustazioni di olio e corsi di assaggio e molto altro ancora per raccontare la bontà del nostro olio e far scoprire la bellezza del nostro paesaggio. Il nostro itinerario sarà il seguente: ritrovo ore 9.30 davanti alla chiesa di Madonna Grande, da lì servizio navetta verso l'oleificio Evangelista e poi l'oleificio Di Vito ci saranno visite guidate degli uliveti, visite dei frantoi così da assistere alla lavorazione dell'olivo e per concludere con una sana degustazione dei loro prodotti».