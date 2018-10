“Ti regalo la mia molla”, il libro di Giovanna Falcon al Fulvio

GUGLIONESI. “Ti regalo la mia molla” è un libro di Giovanna Falcon che, racconta la vita di Andrea Mandelli, scomparso nel 1990.

Andrea Mandelli, quarto di sette fratelli, nato a Lucca il 3 febbraio del 1971, viveva con la famiglia a Brugherio. Studente liceale dell’istituto Sacro Cuore di Milano, ha seguito con entusiasmo e dedizione il movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione. Scopertosi ammalato di un tumore osseo nel 1988, ha vissuto con serenità e abbandono tutto il doloroso cammino della malattia, fino alla morte avvenuta il 29 novembre 1990, vigilia del suo giorno onomastico. Ha testimoniato alla famiglia ed ai numerosissimi amici la propria fede sicura in Gesù Cristo, affrontando il compimento prematuro della sua vita terrena come realizzazione della sua vocazione.

Giovanna Falcon ha presentato il suo libro, lo scorso agosto, al Meeting di Comunione e Liberazione, a Rimini e, lunedì 29 ottobre sarà al teatro Fulvio di Guglionesi, dalle ore 18:30.

La scrittrice vive a Milano dove ha insegnato per oltre vent’anni nella scuola primaria. Per la regione Lombardia ha collaborato all’ideazione e stesura di materiale didattico su tematiche ambientali e ha contribuito alla loro divulgazione nelle scuole.

Autrice di testi di storia per alunni e di guide didattiche per docenti, ha proseguito la sua esperienza in ambito scolastico come coordinatrice didattica in diverse scuole primarie di Milano e hinterland. Ha tenuto corsi di formazione ed è tuttora consulente didattica e tutor per giovani docenti.

“Ti regalo la mia molla” è un libro fatto di testimonianze, lettere e scritti di persone che hanno conosciuto Andrea o ne hanno sentito parlare.

Interverranno Giovanna Falcon, autrice del libro, Domenico Talia, gli studenti Emanuele Salera e Marta Ludovico e, il moderatore Nicola Sorella presidente dell’associazione “il Paracadute”.