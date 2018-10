Parole contemporanee, secondo incontro alla Misericordia di Termoli

TERMOLI. Secondo appuntamento questa sera nell’ambito del ciclo “Parole contemporanee”, l'iniziativa promossa dalla Diocesi di Termoli-Larino nel corso del cammino di preparazione alla visita pastorale del Vescovo, Gianfranco De Luca, alla città di Termoli.

Alle 20.30, e per altre 4 settimane consecutive – dopo il debutto di lunedì 22 alla scuola Campolieti - cinque luoghi della comunità ospiteranno degli incontri aperti a giovani e adulti dove diverse equipe, formate da laici e inviate dal Vescovo, proporranno l'annuncio evangelico (Kerigma).

Stasera l’assemblea è alla sede della Misericordia di Termoli in via Biferno.

«Il percorso di preparazione alla visita pastorale alla città di Termoli – spiega il Vescovo, Gianfranco De Luca – si arricchisce di una serie di incontri che vedono impegnate alcune realtà delle espressioni laicali della nostra Diocesi. Si tratta di un'opportunità per condividere con una modalità diretta e aperta l'annuncio del messaggio evangelico. Tante occasioni itineranti nei luoghi di vita, aggregazione, formazione e volontariato per ricordare che l'incontro vero con Cristo che salva non è una predica ma si consolida nella condivisione delle esperienze di vita quotidiana e nell'impegno della comunità diocesana.

Un percorso che vuole esprimere un ulteriore segno di quella “Chiesa in uscita” indicata e sostenuta da Papa Francesco che nella Evangelii Gaudium ha esortato tutto il popolo di Dio, pastori e fedeli, ad assumere uno stile missionario».