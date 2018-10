Anche la Asrem a Roma per la convention del management della sanità

CAMPOBASSO. La prima Convention del Management della sanità si terrà a Roma, a Palazzo dei Congressi, dal 7 al 9 novembre 2018, in 3 giornate di incontri, dibattiti e workshop sui temi di maggiore attualità, dai cambiamenti del lavoro ai nuovi bisogni di cura ed assistenza e ai modelli di welfare in ambito sanitario, dalle dinamiche innescate dalla ricerca scientifica e dalla innovazione tecnologica ai nuovi modelli di governance.

FIASO, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere a cui ASReM è associata, organizza una tre giorni nazionale di confronto sul complesso tema della sanità, con un titolo che esorta all’impegno di tutti i decisori e degli operatori: “Insieme per la svolta e per la ripartenza“.

La Convention sarà occasione importante per l’intero settore della salute, un momento per raccontare lo stato dell’arte e per condividere nuove basi per la ripartenza.

Stilato il Programma istituzionale di confronto tra imprese e SSN attraverso 20 workshop, think tank, tavole rotonde su progetti e iniziative di sistema. 7 sessioni, 4 sfide per il futuro della sanità. La tipologia di eventi in programma nel corso della Convention è piuttosto ampia, passando dai più tradizionali workshop e tavole rotonde ai design thinking e lean thinking, hackathon, think tank, market place.

L’Azienda Sanitaria molisana sarà presente alla Convention con un proprio spazio riservato.

Giovedì 8 novembre, dalle 12 alle 13.30, il Direttore Generale Gennaro Sosto, inoltre, coordinerà il dibattito dal titolo "Uso dei dati per la ricerca, Gdpr E Big data", a cui parteciperanno:

Graziano De Petris, Responsabile Ufficio Privacy e Sicurezza ICT Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste Prospettiva Gdpr e Cybersecurity;

Luca Baldino, Coordinatore Fiaso Emilia-Romagna, Direttore Generale AUSL Piacenza;

Fabrizio Ferrara, Altems Università Cattolica di Roma;

Silvia Stefanelli, Avvocato Studio Legale Stefanelli&Stefanelli.

All’ASReM, poi, è stato riservato uno spazio all’interno del Market Place, dove verranno illustrati i progetti e le iniziative messe in campo negli ultimi anni.