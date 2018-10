Crescita spirituale e discernimento, al via il ciclo di incontri sulla vocazione

TERMOLI. In comunione con il cammino della Chiesa, che si sta interrogando sulla fede, sul discernimento e sulla vocazione dei giovani, anche la Diocesi di Termoli-Larino, nel suo piccolo, vuole offrire uno strumento utile per la crescita spirituale di giovani desiderosi di approfondire il dialogo personale con il Signore.

Per una maturazione spirituale piena, papa Francesco spesso ricorda come sia fondamentale imparare il “discernimento” . Per questo, sulla base di una solida tradizione spirituale, qual è quella ignaziana, sono in programma degli incontri di presentazione e riflessione sulle regole spirituali di Sant'Ignazio di Loyola — utilizzando il testo di Silvano Fausti “ Occasione o tentazione” .

«La modernità delle regole spirituali ignaziane – spiega don Sergio Carafa, responsabile del Centro diocesano vocazioni “La Sorgente” - può offrire un valido aiuto per imparare a discernere le emozioni interiori, così da offrire al giovane una chiarezza maggiore nella propria coscienza, per poter mettersi in dialogo aperto e coinvolgente col Signore che chiama a seguirlo».

Gli incontri sono pensati per i giovani che abbiano un’età tra i 17 e i 30 anni, ma sono aperti anche ai catechisti ed educatori di gruppi giovanili. Le date programmate in modo saltuario sono state scelte tenendo conto delle festività che permetteranno anche agli universitari di tornare.

Gli incontri si terranno presso la Chiesetta di Sant'Anna, in Piazza Duomo, a Termoli. Il primo appuntamento è in programma giovedì primo novembre 2018 alle 19.

Gli altri appuntamenti si svolgeranno sabato 22 dicembre 2018, sabato 26 gennaio 2019, sabato 23 febbraio 2019 e sabato 30 marzo 2019. Dal 25 al 27 aprile sono in programma tre giornate di spiritualità. Il 10 maggio 2019 ci sarà una veglia di preghiera in occasione della "Giornata mondiale delle vocazioni" nel corso del triduo della festa di San Timoteo a Termoli.